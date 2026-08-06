Keiko Fujimori participó en la ceremonia de premiación del Concurso Ecuestre “Copa Junín, Trofeo Presidenta de la República”, realizada en la Escuela de Equitación del Ejército-Club Hípico Militar Picadero de Junín, en el distrito de La Molina.

La actividad se desarrolló en el marco del 202.° aniversario de la Batalla de Junín y del Día del Arma de Caballería.

Durante el acto, Fujimori ocupó el estrado de honor y saludó a las autoridades de los poderes del Estado y a los altos mandos de las Fuerzas Armadas. La ceremonia contó también con la presencia del ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa; el ministro del Interior, César Astudillo; y el comandante general del Ejército, general de Ejército Oswaldo Calle Talledo.

La competencia reunió a cinco equipos conformados por cuatro jinetes oficiales del Arma de Caballería. El capitán de Caballería Simón Bolívar recibió la Copa Junín, mientras que la Escuela de Equitación del Ejército obtuvo el primer lugar en la modalidad por equipos.

El Concurso Ecuestre Copa Junín fue creado en 1940 y mantiene una tradición vinculada a los valores de cohesión, fraternidad, disciplina y patriotismo del Arma de Caballería.