Una persona murió abatida durante un enfrentamiento a tiros entre policías y presuntos integrantes de una banda delictiva en Trujillo. Tras la balacera, agentes de la Unidad de Emergencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvieron a tres sospechosos, entre ellos un menor de edad.

VER MÁS| La Libertad: Detienen a “Los Chamos del Valle” por asaltar un restaurante

Persecución

El operativo que golpeó a esta presunta red criminal inició en el sector El Trópico de Huanchaco, cuando agentes se percataron de que un automóvil circulaba con una placa alterada. Los efectivos solicitaron que la unidad frene; sin embargo, el conductor aceleró e ingresó a la vía de Evitamiento, con dirección al centro poblado de El Milagro.

Los detectives iniciaron la persecución que continúo por la Panamericana Norte y terminó en la calle Garcilaso de la Vega, en donde interceptaron a sus objetivos. Fue en ese lugar que los policías se enfrentaron a balazos con los ocupantes del vehículo.

En el intercambio de disparos, uno de los supuestos hampones recibió un tiro que acabó con su vida.

Cayeron

Al verse rodeados por los agentes de la Unidad de Emergencia, a los secuaces del abatido no les quedó otra opción que rendirse. Ellos fueron identificados como Harold Robert Laos Tandaypán (21), Edinson Geancarlo Castro Reyes (21) y a un menor de 16 años.

La Región Policial La Libertad informó que en el vehículo en donde se trasladaban se incautaron: un revólver Taurus calibre 38, una granada de guerra y cuatro cartuchos de emulsión explosiva.

Además, reveló que el fallecido registra una denuncia vigente por el delito de robo agravado, presentada el 21 de noviembre de 2025, según el Sistema Informático de Denuncias Policiales (SIDPOL).

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que sean investigados por los presuntos delitos de tráfico ilícito de armas y tenencia de materiales peligrosos.