Luis Alberto Rojas Marín (44), activista trans conocido como “Azul” que logró que se condene a tres policías por los delitos de tortura agravada y violación sexual, fue detenido en Trujillo por registrar una orden de captura por su presunta participación en la organización criminal “Los Causas, Siempre Activos”.

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Redada

Agentes del Área de Investigación de Robos de la División de Investigación Criminal La Libertad atraparon a “Azul” en un inmueble del pasaje Santa María, en el distrito de La Esperanza, “en cumplimiento de una orden judicial de allanamiento, descerraje, registro domiciliario y detención emitida por el Juzgado de Investigación Preparatoria Transitoria de Paiján”.

Sobre Rojas Marín pesaba una requisitoria vigente y una sentencia con pena efectiva por su presunta participación en el delito de crimen organizado, dentro de una investigación vinculada a hechos delictivos ocurridos en la provincia de Ascope.

Según registros periodísticos, en abril de 2023 “Azul” fue condenada a ocho años de prisión por su presunta participación en esta banda.

En el operativo participaron efectivos del Área de Robos, así como personal de la Dirección de Operaciones Especiales y de la Subunidad de Acciones Tácticas. El detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con las diligencias de ley.

Antecedente

En febrero de 2008, Rojas Marín, quien pertenece a la comunidad LGTBI, denunció que policías lo torturaron y ultrajaron luego de ser detenido en Casa Grande. Por ese caso, en diciembre de 2025, el Tercer Juzgado Penal Colegiado condenó a 17 años de prisión a los agentes Dino Ponce, Luis Quispe y Juan León

En el juicio, la Fiscalía logró demostrar que “Azul” fue detenido de manera arbitraria y sometido a maltratos físicos y psicológicos, así como a violencia sexual.