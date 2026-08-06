Cuatro personas, entre ellas un ciudadano extranjero, fueron detenidas en Arequipa durante un operativo policial al ser sindicadas como presuntas integrantes de la banda denominada “Los Blanca Nieves”, investigada por el presunto delito de comercialización de drogas.

La intervención realizada por la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada (UNIOPESP) del Escuadrón Verde, Grupo Terna incautó 12 envoltorios con presunta pasta básica de cocaína (PBC), además de dos teléfonos celulares y 140 soles en efectivo, entre billetes y monedas, elementos que serán incorporados a las investigaciones.

Los cuatro intervenidos, tres ciudadanos peruanos y un extranjero, fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron a disposición de la Policía y la Fiscalía. Los efectivos, de acuerdo a la investigación, determinarán el grado de participación de cada uno de los detenidos en el presunto delito de comercialización de drogas.

El Grupo Terna realiza acciones de inteligencia y operativos dirigidos a combatir la microcomercialización de drogas y otros delitos en la región Arequipa.