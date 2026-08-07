Una mujer murió este viernes luego de caer de un motocar y ser arrollada por una cúster en la Carretera Central, a la altura del paradero Villa Tusan, en Ate. La víctima fue identificada como Inolia Delzo Centeno, quien viajaba junto a su esposo cuando ocurrió el accidente.

Según el reporte de RPP, el motocar en el que se desplazaba la pareja fue impactado por una unidad de transporte de la empresa “El Chosicano”. Tras la colisión, Delzo Centeno cayó sobre la vía y una segunda unidad que circulaba por el lugar habría pasado por encima de ella.

Testigos señalaron que el segundo vehículo se desplazaba a excesiva velocidad y no habría podido evitar a la mujer. El impacto le provocó lesiones que causaron su muerte inmediata en el lugar.





Esposo fue trasladado a un hospital

El esposo de la víctima también resultó afectado por el accidente y fue llevado al Hospital de Vitarte. El hombre permanece bajo atención médica debido a las lesiones que sufrió durante el hecho.

El motocar era utilizado por la pareja para realizar actividades comerciales y ambos se encontraban a bordo cuando ocurrió la primera colisión. La investigación deberá establecer cómo se produjo el impacto inicial y las circunstancias posteriores que terminaron con el atropello.

Ate: mujer falleció tras caer de un motocar y ser arrollada por un vehículo. ​Fotos: Violeta Ayasta / @photo.gec

Vecinos de la zona afirmaron que los dos vehículos de transporte público involucrados pertenecerían a la misma empresa. Asimismo, indicaron que ambas unidades habrían estado circulando a gran velocidad y realizando una carrera antes del accidente. Mientras tanto, la Policía Nacional y peritos de Criminalística trabajan para determinar las causas del siniestro y establecer las responsabilidades correspondientes.