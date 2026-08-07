La madrugada de ayer se registró un fatal accidente de tránsito en el kilómetro 457 de la carretera Panamericana Sur, pasando el sector de Portachuelo, en la provincia de Nasca. El siniestro movilizó a efectivos del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, quienes acudieron de inmediato para atender la emergencia y realizar labores de rescate.

Tragedia vial

Como consecuencia del despiste del vehículo, una adolescente identificada como Nicole Antonella Atocsa Nery, de 17 años, falleció en el lugar del accidente debido a la gravedad de las heridas sufridas. Su deceso fue confirmado por las autoridades que llegaron a la escena.

En tanto, el conductor del automóvil, identificado como José Pablo Garibay Muñoz, de 18 años, resultó gravemente herido y fue auxiliado por los bomberos, quienes le brindaron los primeros auxilios antes de su traslado a un establecimiento de salud para recibir atención médica especializada.

De acuerdo con la información preliminar, el vehículo involucrado es un automóvil Kia Río de color rojo, con placa BCX-571. Las primeras diligencias señalan que la unidad se desplazaba en sentido de norte a sur cuando, por circunstancias que forman parte de la investigación, el conductor perdió el control del vehículo, produciéndose un violento despiste y posteriores vueltas de campana.

Versiones iniciales recogidas por las autoridades indican que una de las posibles causas del accidente habría sido el reventón del neumático delantero izquierdo. Sin embargo, esta hipótesis aún deberá ser corroborada mediante las pericias técnicas correspondientes, por lo que no ha sido confirmada oficialmente.

La violencia del impacto dejó el vehículo completamente destruido, evidenciando la magnitud del siniestro. Imágenes registradas en la zona muestran severos daños estructurales en la unidad, producto de las múltiples volcaduras.

Efectivos de la Policía Nacional realizaron el aislamiento del área y comenzaron las diligencias para documentar la escena, recoger evidencias y establecer con precisión la dinámica del accidente, así como la hora exacta en que ocurrieron los hechos.

La muerte de Nicole Antonella Atocsa Nery ha generado profundo pesar entre sus familiares, amistades y personas cercanas, quienes la recuerdan con afecto y lamentan su repentina partida a tan corta edad.

Las autoridades reiteraron que las investigaciones continúan en curso y que será el resultado de las pericias técnicas el que permita determinar las causas que originaron este trágico accidente registrado en la Panamericana Sur, en jurisdicción de la provincia de Nasca.

EL DATO: El velorio se realiza en su domicilio en sector de UPIS San Marcelo Mz S lote 13 segunda entrada a la izquierda en Nasca.

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