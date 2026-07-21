La noche del domingo 19 de julio, un accidente de tránsito con consecuencias fatales se registró por la vía del caserío Santa Rosa, en el distrito de San José de Los Molinos, provincia de Ica, donde un hombre perdió la vida tras ser atropellado por un vehículo cuyo conductor abandonó la escena.

Muerte violenta

La víctima fue identificada como Percy Jaime Janampa Meza de 43 años, conocido entre sus familiares y vecinos como “Salserín”, quien, según la información preliminar, intentaba cruzar la vía cuando fue impactado por un automóvil alrededor de las 6:50 p.m.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor no detuvo su marcha luego del atropello y continuó su recorrido sin prestar auxilio a la víctima. El impacto le ocasionó heridas de gravedad que provocaron su deceso en el lugar.

Luego, el vehículo que presuntamente estuvo involucrado en el accidente fue ubicado abandonado en el sector de Galagarza. El caso es investigado por la Policía Nacional, que realiza las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias del accidente.

La muerte de Janampa Meza generó consternación entre los vecinos de Tacama, donde residía y era ampliamente conocido como “Salserín”. Además del impacto que ha causado su fallecimiento en la comunidad, se conoció que la víctima era padre de familia y deja dos menores de 10 y 11 años de edad en la orfandad.

Vecinos de la zona señalaron que el tramo donde ocurrió el atropello registra con frecuencia accidentes de tránsito. Indicaron que la escasa iluminación y el exceso de velocidad con el que circulan algunos conductores representarían factores de riesgo permanentes para peatones y transportistas.

EL DATO: El vehículo Nissan, con placa de rodaje D7T-072, lo embistió y quedó con destrozos en la esquina derecha del faro delantero, evidenciando la brutalidad del atropello. La víctima habría sido lanzada cerca de 20 metros por la pista.

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