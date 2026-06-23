Un trágico accidente de tránsito registrado la madrugada de este 22 de junio en la Panamericana Sur, a la altura del distrito de Pueblo Nuevo, dejó como saldo la muerte de un joven identificado como Kevin Mendoza Chumbes (33). El hecho ocurrió aproximadamente a las 5:00 de la mañana.

Muerte violenta

De acuerdo con la información preliminar, el siniestro involucró a un automóvil Toyota Yaris de color rojo metálico, con placa CLP-458, registrado a nombre de Nicolasa Aguilar Reyes, y a una camioneta Dongfeng modelo S500 de color blanco, con placa Y2L-624, perteneciente a la empresa Distribuciones La Angostura S.A.C, el cual quedó volcado a un lado de vía.

Según las primeras diligencias realizadas por la Policía Nacional y el Ministerio Público, el impacto fue violento, provocando que el ocupante del Toyota Yaris saliera despedido varios metros fuera del vehículo. El joven cayó sobre la vía, sufriendo lesiones severas que le ocasionaron la muerte de manera casi instantánea.

En un inicio, se difundió información preliminar errónea sobre la identidad del fallecido, situación que generó confusión entre los familiares que llegaron al lugar del accidente. Sin embargo, tras las pericias correspondientes, las autoridades confirmaron que la víctima era Kevin Mendoza Chumbe, quien viajaba como pasajero en el automóvil rojo siniestrado.

El levantamiento del cadáver fue realizado por personal del Ministerio Público en plena vía Panamericana Sur, mientras efectivos policiales aseguraban la zona para evitar mayores incidentes. Durante varias horas, el tránsito quedó parcialmente restringido, generando congestión vehicular y largas filas de vehículos pesados. Conductores tuvieron que tomar rutas alternas mientras se desarrollaban las diligencias de ley.

En el marco de las investigaciones, inicialmente se manejó la hipótesis de un presunto robo del vehículo; no obstante, esta versión aún no ha sido confirmada y sigue siendo evaluada por los peritos a cargo del caso. Familiares y testigos han brindado declaraciones contradictorias, lo que ha ampliado las líneas de indagación. A ello se suma la revisión de videos que evidenciarían que los ocupantes del auto rojo habrían estado consumiendo bebidas alcohólicas en una discoteca horas antes del accidente.

Uno de los puntos clave del caso es la situación del conductor del Toyota Yaris, quien permanece no habido desde el momento del accidente. La Policía Nacional viene desplegando operativos y revisando cámaras de seguridad de la zona para establecer su paradero y determinar su grado de responsabilidad en el hecho. Su ubicación es considerada fundamental para esclarecer lo ocurrido.

Por otro lado, el conductor de la camioneta Dongfeng, identificado como Pedro Reynaldo Muñoz Chávez (80), ex alcalde del distrito de Salas resultó gravemente herido tras la colisión. Fue trasladado de emergencia al hospital Félix Torrealva Gutiérrez de EsSalud, donde permanece bajo observación médica. Su estado de salud es estable, aunque presenta lesiones en la cabeza y múltiples contusiones.

Familiares del adulto mayor indicaron que este se dirigía como cada mañana a su chacra, siguiendo su rutina habitual de trabajo, cuando ocurrió el terrible accidente.

EL DATO: Se presume que el auto rojo era manejado por Jossmel Gutiérrez Aguilar (36), quien habría fugado de la zona, tras el brutal choque.

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