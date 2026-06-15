Un nuevo episodio de violencia criminal sacudió la provincia de Ica la tarde de ayer, cuando sujetos armados irrumpieron en el sector Los Florales, en Acomayo, en el distrito de Parcona, y desataron una ráfaga de balazos que dejó como saldo a dos personas muertas.

Muertes violentas

La primera víctima mortal fue identificada como Jhonatan Bernaola Ramos, de 19 años, quien recibió varios impactos de bala durante el ataque. Aunque fue auxiliado por familiares y vecinos, murió cuando era trasladado al Hospital Santa María del Socorro debido a la gravedad de las heridas.

En el mismo atentado criminal resultó herido Luis Alberto Huamán Gonzáles, de 46 años, suegro del fallecido, quien recibió un proyectil en la zona abdominal. El hombre estuvo internado en el nosocomio iqueño bajo observación médica y con pronóstico reservado. Horas después se confirmó su fallecimiento.

De acuerdo con información preliminar, los autores del crimen llegaron a bordo de una motocicleta y, sin mediar palabra, efectuaron numerosos disparos contra una vivienda de la zona. La ráfaga de balas sembró el pánico entre los vecinos, quienes buscaron refugio al escuchar las detonaciones.

Las evidencias del ataque quedaron marcadas en el inmueble, donde los proyectiles perforaron puertas metálicas y destruyeron varias lunas. En el lugar también se observó un mototaxi con abundantes rastros de sangre, así como vehículos menores ubicados cerca de la escena del crimen.

Tras recibir la alerta, agentes de la Policía Nacional llegaron al sector para acordonar la zona e iniciar las diligencias correspondientes. Durante el trabajo de campo, los peritos hallaron más de diez casquillos de bala, lo que evidencia la violencia con la que actuaron los atacantes.

Uno de los elementos que podría resultar clave para la investigación es una cámara de seguridad instalada en el sector, la cual habría registrado el desplazamiento de los sicarios cuando circulaban en una motocicleta por las inmediaciones del lugar donde ocurrió la muerte violenta. Los registros audiovisuales serán analizados por la policía con el objetivo de identificar a los responsables y reconstruir la ruta de escape utilizada tras el crimen.

Este nuevo hecho de sangre vuelve a poner en evidencia la preocupación por el incremento de ataques armados en sectores de Parcona, especialmente en Acomayo, donde vecinos han reportado diversos episodios delictivos durante los últimos meses. La Policía continúa las investigaciones para determinar el móvil del ataque y la identidad de los responsables.

Cabe señalar que en abril del 2026, se registró un asesinato en la calle Túpac Amaru, en el sector de Acomayo, en el distrito de Parcona (Ica), donde sicarios atacaron a balazos dejando a un menor de 15 años fallecido y heridos. La víctima mortal fue identificada como Cristofer Omar Ortiz Casiano de 15 años, quien habría recibido varios impactos de bala durante el ataque. Según se conoció, el menor sería hijo de un exinterno conocido en el ámbito policial.

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