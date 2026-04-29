Un ataque armado registrado en el sector de Acomayo, en el distrito de Parcona (Ica), viene siendo investigado por la Policía Nacional tras dejar daños materiales en una vivienda.

Ataque criminal

Según información preliminar, sujetos a bordo de motocicletas habrían efectuado varios disparos contra la fachada de un inmueble ubicado detrás del reservorio de la avenida Siete. Tras la balacera, agentes policiales que llegaron a la zona hallaron casquillos de proyectil de arma de fuego dispersos en el lugar.

Se conoció además que la vivienda se encontraba deshabitada al momento del ataque. El impacto de los disparos ocasionó daños en la puerta principal y la destrucción de lunas, generando únicamente pérdidas materiales.

De acuerdo con las primeras hipótesis, no se descarta un presunto ajuste de cuentas, vinculado a un reciente asesinato de un menor en la misma zona.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO