La región Ica se convirtió en el punto de encuentro de autoridades, especialistas y representantes de los Consejos Regionales de Seguridad Vial de todo el país durante la realización del I Encuentro Nacional de Consejos Regionales de Seguridad Vial, evento que concluyó tras dos días de intercambio técnico y análisis de propuestas para mejorar la seguridad en las vías del Perú.

Prevención de accidentes

La actividad reunió a delegaciones procedentes de los 24 departamentos del país, que compartieron experiencias, buenas prácticas y estrategias implementadas en sus respectivas jurisdicciones para reducir los siniestros de tránsito y fortalecer la protección de conductores, pasajeros y peatones.

Durante las jornadas de trabajo se desarrollaron exposiciones y mesas de diálogo en las que participaron especialistas nacionales e internacionales, quienes abordaron temas relacionados con la gestión de la seguridad vial, la prevención de accidentes y la necesidad de fortalecer las políticas públicas orientadas a reducir la elevada cifra de víctimas en las carreteras y ciudades del país.

Uno de los aspectos destacados del encuentro fue el intercambio de experiencias entre las regiones, permitiendo conocer iniciativas exitosas aplicadas en distintos puntos del territorio nacional y los desafíos que enfrentan las autoridades para mejorar la seguridad vial.

Al término del evento, los participantes alcanzaron una serie de compromisos orientados a fortalecer la cultura de prevención y la educación vial en el país. Entre los principales acuerdos figura el impulso de programas de educación vial desde las instituciones educativas, el fortalecimiento de las acciones preventivas y la promoción de campañas de sensibilización dirigidas a conductores, motociclistas y usuarios de las vías.

También se planteó reforzar la capacitación de los especialistas vinculados al sector y promover una mayor articulación entre las instituciones responsables de la seguridad vial para mejorar la implementación de estrategias de prevención.

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