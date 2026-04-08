En el marco de la promoción de la seguridad vial escolar, el distrito de Subtanjalla fue escenario de una jornada educativa en la que más de 300 estudiantes del nivel secundario participaron activamente en capacitaciones orientadas a fortalecer la cultura vial.

La iniciativa del Gobierno Regional de Ica a través de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, busca sensibilizar a los jóvenes sobre la importancia de la responsabilidad en las vías y la prevención de accidentes.

Visión integral

La intervención se llevó a cabo en la I.E. Andrés Avelino Cáceres, donde los estudiantes recibieron orientación sobre la conducta responsable como peatones y pasajeros, el cumplimiento de normas básicas de tránsito en el entorno escolar y la convivencia armónica entre peatones, ciclistas y conductores.

La capacitación también enfatizó que la prevención de accidentes es una responsabilidad compartida, promoviendo una visión integral de la seguridad vial que va más allá del cumplimiento de reglas.

Durante la jornada, los jóvenes mostraron un interés destacado, participando activamente en discusiones y ejercicios prácticos, consolidando su rol como futuros agentes de cambio en sus comunidades. La actividad refleja un enfoque educativo que combina teoría y práctica, buscando que los conocimientos adquiridos se traduzcan en hábitos seguros y responsables en su vida cotidiana.

La iniciativa subraya la importancia de involucrar a los estudiantes en programas que fortalezcan la cultura de prevención y promuevan la formación de ciudadanos comprometidos con la seguridad y el bienestar colectivo.

VIDEO RECOMENDADO