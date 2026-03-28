Con el propósito de fomentar una adecuada cultura vial desde la niñez, la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ica (DRTC) dio inicio al programa de capacitaciones en Seguridad Vial 2026, dirigido a estudiantes de los diferentes niveles educativos de la región.

Educación vial

La primera jornada se llevó a cabo en la Institución Educativa N.º 22358, ubicada en el distrito de Subtanjalla, provincia de Ica, contando con la activa participación de docentes, quienes destacaron la importancia de formar desde temprana edad ciudadanos responsables y respetuosos de las normas de tránsito.

Durante la actividad, especialistas de la DRTC brindaron información sobre señales de tránsito, normas básicas de comportamiento como peatones y medidas de prevención, contribuyendo al desarrollo de hábitos seguros en la vía pública.

A través de estas acciones, la DRTC continúa promoviendo la educación vial en las instituciones educativas de la región Ica durante el año 2026, como parte de su estrategia para reducir los accidentes de tránsito y proteger la vida de la población.

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