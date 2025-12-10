En el Gobierno Regional de Ica, se desarrolló el cuarto encuentro del Consejo Regional de Seguridad Vial, espacio donde los sectores que lo integran: Educación, Trabajo, Salud, Transporte, y las municipalidades provinciales de Chincha, Pisco, Ica, Palpa y Nasca, expusieron las acciones ejecutadas entre enero y noviembre del 2025.

Educación vial

Durante la jornada se presentaron los resultados de las labores preventivas y de sensibilización dirigidas a estudiantes de los diferentes niveles educativos, universitarios, conductores y población en general, con el objetivo de fortalecer la cultura de seguridad vial en toda la región.

Estas actividades forman parte de los compromisos establecidos para la reducción de siniestros viales y la protección de la vida de los usuarios de las vías.

Asimismo, se sustentó el Plan Regional de Seguridad Vial 2026, documento técnico que fue aprobado por mayoría y que constituye una herramienta estratégica para orientar las acciones de prevención, fiscalización y educación vial durante el próximo periodo.

Ica se convierte en la primera región del país en presentar este plan actualizado, alineado a los lineamientos promovidos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

