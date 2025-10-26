En el distrito de Ocucaje, se vienen realizando ensayos de control de calidad como parte del mantenimiento rutinario de la ruta IC-108, vía departamental que conecta diversas zonas rurales de la provincia de Ica.

Conecta con distritos

Las labores incluyen ensayos de densidad de campo para evaluar el grado de compactación del terreno a nivel de subrasante, una etapa clave para garantizar la estabilidad y durabilidad de la calzada. Estas acciones permiten determinar si el suelo cumple con los parámetros técnicos requeridos para soportar el tránsito vehicular.

El mantenimiento rutinario busca preservar las condiciones de transitabilidad y seguridad vial en esta importante ruta, utilizada diariamente por transportistas y pobladores de la zona.

Fuentes técnicas explicaron que los controles de calidad son esenciales para verificar la correcta ejecución de las obras y asegurar que los materiales empleados respondan a las normas establecidas para vías departamentales.

La ruta IC-108 forma parte del circuito vial que conecta Ocucaje con otros distritos del sur iqueño, contribuyendo al transporte de productos agrícolas y al desplazamiento seguro de los ciudadanos.

VIDEO RECOMENDADO