Con el objetivo de mejorar la transitabilidad en una de las rutas más importantes del distrito de Ocucaje, se dio inicio a los trabajos de mantenimiento rutinario en la carretera departamental IC-108, que comprende un tramo de 23.5 kilómetros entre Ocucaje, el Puente Ocucaje, Médanos y Punta Infiernillo.

Seguridad vial

La obra, se ejecutará durante un plazo estimado de 90 días. Los trabajos contemplan labores de limpieza, afirmado y mejoramiento general de la vía, en una zona frecuentada tanto por pescadores artesanales como por turistas que visitan esta parte del litoral iqueño.

La entrega oficial del terreno fue realizada por el Subdirector de Infraestructura Vial, ingeniero Pedro Luyo Beltrán, en representación de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ica.

El mantenimiento de esta ruta busca no solo mejorar la seguridad vial, sino también fortalecer la conexión entre comunidades, facilitar el comercio local y potenciar el desarrollo turístico. La IC-108 es considerada un eje estratégico para la economía del distrito, especialmente por su cercanía a zonas costeras y actividades productivas.

