El vehículo que había sido robado a un taxista en Nasca tras un presunto caso de dopaje fue hallado completamente calcinado, poniendo fin a la búsqueda de la unidad pero dejando cuantiosas pérdidas para su propietario.

Quemaron vehículo

El caso se remonta a la madrugada del 10 de junio, cuando un conductor de taxi denunció haber sido víctima de un asalto luego de recoger a dos pasajeros en el sector de Nueva Villa con destino al centro de la ciudad de Nasca. Según su testimonio, durante el trayecto los sujetos habrían utilizado alguna sustancia para dejarlo inconsciente.

La víctima señaló que no recuerda gran parte de lo ocurrido y que recuperó parcialmente la conciencia horas después en el sector de Soysongo, donde habría sido abandonado por los delincuentes. Al despertar, comprobó que su auto Tico le fue robado.

Se trataba de un Daewoo Tico amarillo de placa V4M-428, registrado en Sunarp a nombre de José Luis Bendezú Quispe. Tras la denuncia, se inició la búsqueda de la unidad.

La mañana del 11 de junio se confirmó el hallazgo del vehículo en un descampado. Sin embargo, el Tico fue encontrado totalmente calcinado. El fuego consumió los asientos, el motor, las llantas y gran parte de la estructura, dejando la unidad completamente inutilizable.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar la identidad de los responsables y esclarecer las circunstancias en las que el vehículo fue incendiado tras ser sustraído.

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