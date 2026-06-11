Un taxista de 56 años resultó herido de bala durante un violento asalto registrado la noche del martes 9 de junio en la urbanización San Ildefonso, en el distrito de La Tinguiña, en la provincia de Ica. La víctima fue identificada como Julio Armando Vega Seminario, conductor del vehículo de placa VCM-386, un automóvil marca Kia, modelo Soluto, de color rojo, quien quedó en un charco de sangre.

Grave delito

De acuerdo con las primeras investigaciones, el conductor habría recogido a dos mujeres como pasajeras y las trasladó hasta la calle Los Viñedos, en el sector conocido como “Las Arenas”, en San Ildefonso.

Según la información recabada por la Policía Nacional, al llegar al lugar acordado, el taxista fue interceptado por dos sujetos, uno de ellos portando un arma de fuego. En circunstancias que aún son materia de investigación, los delincuentes lo habrían amenazado para despojarlo de su unidad y, durante el ataque, efectuaron varios disparos que impactaron en el conductor, causándole heridas en el rostro y el cuello.

Tras el ataque criminal, el conductor quedó tendido en la vía pública perdiendo abundante sangre, mientras los criminales fugaron con el vehículo robado. Un mototaxista que transitaba por la zona le brindó auxilio y lo trasladó de emergencia al hospital, donde recibió atención médica. El diagnóstico médico señala heridas por proyectil de arma de fuego, además de múltiples contusiones producto de los golpes.

En el lugar de los hechos, agentes policiales realizaron las primeras diligencias de investigación y encontraron casquillos de bala, así como rastros de sangre que evidenciaban la violencia del ataque.

Inicialmente, se informó que los delincuentes habían logrado llevarse el vehículo del agraviado. Sin embargo, horas después se conoció que la unidad fue ubicada en las inmediaciones del Puente Socorro, debido a que contaba con un sistema de bloqueo que habría impedido su desplazamiento. El propio conductor, pese a estar herido de bala, logró ubicar su herramienta de trabajo.

Golpe policial

Tras conocerse el grave delito, la Policía Nacional activó un operativo de búsqueda y cerco en distintos puntos de la provincia de Ica. Como resultado de estas acciones, fueron intervenidas cinco personas consideradas presuntamente vinculadas al hecho investigado.

Entre los intervenidos figuran Stefhano R. Pérez M., de 22 años, y Biane B. Campos M., de 22 años, además de tres adolescentes de 17, 16 y 15 años.

Ellos integrarían la banda criminal “Los lobos del crimen” implicada en robos bajo la modalidad de falso pasajero. Fueron intervenidos por efectivos de la Comisaría PNP Parcona, por su presunta participación en los delitos contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado, tentativa de homicidio y banda criminal.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, los intervenidos integrarían una organización dedicada a cometer robos bajo la modalidad de “falso pasajero”, afectando a ciudadanos en diferentes sectores de la provincia de Ica.

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