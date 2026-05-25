Momentos de angustia se vivieron la madrugada de ayer en el distrito de Subtanjalla (Ica), luego de que un vehículo de servicio de taxi fuera robado por tres falsos pasajeros armados que redujeron y golpearon al conductor para apoderarse de la unidad.

Delito criminal

De acuerdo con la información preliminar, el taxi de placa BPR-564, de la empresa Gianella, fue tomado desde el centro de Ica por tres sujetos que fingieron ser pasajeros. Durante el trayecto, uno de los delincuentes sacó un arma de fuego y amenazó al conductor, a quien posteriormente abandonaron en una zona oscura del sector Arrabales tras despojarlo del vehículo.

Luego de recibir la alerta de emergencia, personal de Serenazgo de Subtanjalla y efectivos policiales iniciaron un operativo de búsqueda siguiendo la señal emitida por el GPS del automóvil. La unidad fue ubicada abandonada en inmediaciones de una lavandería situada en la urbanización San Antonio de Coprodelli, donde los delincuentes decidieron dejar el vehículo al percatarse de que estaba siendo rastreado.

Compañeros taxistas también participaron en la búsqueda de los responsables recorriendo diversas calles y accesos de la zona. Sin embargo, pese al despliegue realizado durante varias horas, los sujetos lograron escapar antes de la llegada de las autoridades.

Durante la intervención, vecinos y transportistas señalaron que el sector de Coprodelli y los Huertos de San Antonio serían frecuentados por personas de mal vivir durante las madrugadas. Incluso advirtieron que algunas cocheras y espacios abandonados estarían siendo utilizados como refugio para ocultar vehículos robados tras los asaltos cometidos contra taxistas.

Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar y capturar a los delincuentes implicados en este nuevo hecho delictivo registrado en Subtanjalla. En tanto, conductores y vecinos exigieron reforzar el patrullaje nocturno y las acciones de seguridad en las zonas consideradas de alto riesgo.

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