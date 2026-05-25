La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Chanchamayo realizó la publicación oficial de los carteles de candidatos y locales de votación correspondientes a la Segunda Elección Presidencial 2026, programada para el próximo 7 de junio. La actividad se desarrolló en presencia de representantes del Jurado Nacional de Elecciones y funcionarios electorales.

El jefe de la ODPE Chanchamayo, Luis Balbín Palomino, informó que los carteles contienen los nombres, símbolos y fotografías de las dos fórmulas presidenciales, tal como aparecerán en la cédula de sufragio. Asimismo, precisó que en las provincias de Chanchamayo y Satipo no se registraron modificaciones en la distribución electoral, por lo que se mantendrán habilitados 123 locales de votación y 1 026 mesas de sufragio para más de 292 mil electores.

La entidad recordó además que los ciudadanos pueden consultar su local y mesa de votación mediante la plataforma virtual de la ONPE, con el fin de facilitar una participación informada y ordenada durante la jornada electoral.