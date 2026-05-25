El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló este lunes que las conversaciones de paz con Irán vienen registrando progresos en el marco de las gestiones diplomáticas en curso. Según indicó, el diálogo entre ambas partes ha permitido acercar posiciones en temas vinculados a un eventual acuerdo internacional.

Las declaraciones se producen mientras Washington y Teherán continúan evaluando un entendimiento que incluiría aspectos de seguridad regional y la situación del estrecho de Ormuz. Este proceso forma parte de una agenda más amplia orientada a reducir tensiones en Medio Oriente.

Fuente: Truth Social de Donald Trump.





Condiciones del posible acuerdo entre ambos países

Trump sostuvo que cualquier eventual acuerdo deberá contar con un consenso total entre las partes involucradas, sin posibilidad de soluciones parciales. En ese sentido, remarcó que el desenlace dependerá de la aceptación completa de los términos en negociación.

“Las negociaciones con la República Islámica de Irán avanzan favorablemente. Solo habrá un gran acuerdo para todos o no habrá ningún acuerdo en absoluto”, señaló.

El presidente estadounidense también advirtió que, en caso de no concretarse un acuerdo, su gobierno podría retomar acciones militares contra Irán. Según precisó, una eventual respuesta tendría una escala superior a intervenciones previas.

Sin embargo, también indicó que ese escenario no es la opción deseada dentro de su administración. La prioridad, según expresó, es alcanzar una salida negociada que evite una escalada del conflicto en la región.

En otro momento, Trump planteó que un eventual pacto con Irán podría abrir la posibilidad de extender acuerdos diplomáticos a otros países de la región. Entre ellos mencionó a Arabia Saudí y Catar dentro de un esquema de normalización con Israel.

Esta iniciativa forma parte de una estrategia orientada a consolidar mecanismos de cooperación regional ya existentes. Las conversaciones actuales incluyen además discusiones sobre una posible tregua temporal de 60 días vinculada a un futuro acuerdo nuclear.

Las gestiones entre Estados Unidos e Irán continúan desarrollándose con participación de distintos actores diplomáticos. En paralelo, representantes de ambos países sostienen reuniones para avanzar en un posible memorando de entendimiento.

Desde el Departamento de Estado se indicó que se espera una respuesta oficial de Teherán para continuar con el proceso de firma. El secretario de Estado Marco Rubio señaló que Washington aguarda una definición antes de cerrar los términos del acuerdo en discusión.