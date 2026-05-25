El trasplante de córnea se ha consolidado como uno de los procedimientos más exitosos de la medicina moderna y representa una alternativa para pacientes con pérdida severa de visión.

La córnea es la capa transparente ubicada en la parte frontal del ojo y cumple la función de permitir el ingreso de la luz y enfocar correctamente las imágenes hacia la retina.

Cuando este tejido pierde transparencia debido a enfermedades, infecciones, traumatismos o complicaciones quirúrgicas, la visión puede deteriorarse de manera importante.

En estos casos, el trasplante permite reemplazar la córnea dañada por tejido sano proveniente de un donante.

Nuevas técnicas aceleran la recuperación

El Dr. Rubén Berrospi Rodríguez, especialista de Oftálmica Clínica de la Visión, destacó que los avances médicos han mejorado considerablemente la seguridad y recuperación de estos procedimientos.

“El trasplante de córnea probablemente es el más exitoso de todas las intervenciones de reemplazo de órganos y tejidos realizadas en el ser humano”, señaló.

El especialista explicó que actualmente se utilizan técnicas más modernas, como el procedimiento DMEK, que reemplaza únicamente la membrana afectada y no toda la córnea.

Gracias a ello, la recuperación visual puede darse en pocas semanas, mientras que las técnicas tradicionales podían requerir hasta un año.

La baja donación sigue siendo un problema

Pese a los avances médicos, especialistas advierten que la escasa cultura de donación continúa limitando el acceso a este tipo de cirugías en el Perú.

Según cifras del Ministerio de Salud actualizadas hasta mayo de 2025, solo el 14 % de los peruanos ha registrado en su Documento Nacional de Identidad (DNI) la decisión de donar órganos y tejidos.

“Si no hay donación, no hay trasplante. Donar tejido corneal es un acto de solidaridad que puede devolverle la visión y la calidad de vida a otra persona”, agregó Berrospi.

Una práctica más extendida en otros países

En países desarrollados, la donación de órganos y tejidos forma parte de prácticas solidarias más difundidas dentro de la población.

En el Perú, en cambio, las bajas cifras de donación continúan reduciendo las posibilidades de tratamiento para pacientes que esperan recuperar la visión mediante un trasplante de córnea.