Cada 25 de mayo se conmemora en el Perú el Día del Payaso Peruano, una fecha destinada a destacar el trabajo de los artistas del circo que forman parte de la cultura popular. Esta celebración busca darle mayor valor al rol del payaso dentro del entretenimiento familiar y comunitario.

La jornada reúne distintas expresiones del arte circense en diversas partes del país, donde se reconoce a quienes dedican su labor a la comedia, el espectáculo y la interacción con el público. Asimismo, se recuerda a figuras representativas que marcaron la historia del circo peruano.

Día del payaso en el Perú | Foto: EFE

¿Cómo se origina esta celebración?

La fecha está vinculada a la memoria de José Álvarez Vélez, conocido como “Tony Perejil”, uno de los referentes del circo popular en el Perú. Su trayectoria se asocia al desarrollo de espectáculos en carpas itinerantes y espacios barriales.

A lo largo de su vida, impulsó presentaciones en distintos puntos de Lima y otras zonas del país, consolidando un estilo cercano al público. Su trabajo se convirtió en un referente dentro de la tradición circense peruana.

Tony Perejil es recordado por su participación en el denominado circo de los sectores populares, donde el espectáculo estaba dirigido a familias de distintos contextos. Su figura se mantuvo vigente en el circuito de artistas que trabajaban en carpas ambulantes.

Su fallecimiento ocurrió el 25 de mayo de 1987 en un hospital, hecho que fue difundido por la prensa de la época. Desde entonces, la fecha quedó asociada a su memoria y al reconocimiento de los artistas del circo.

Fuente: Diario Extra.





Celebraciones y actividades en el país

Durante esta jornada se realizan actividades vinculadas al arte circense en distintas ciudades del Perú. Entre ellas se incluyen presentaciones de payasos, malabaristas, acróbatas, magos y otros artistas del espectáculo callejero.

Las celebraciones también incluyen desfiles y encuentros culturales donde participan distintos exponentes del circo. Estas actividades buscan mantener vigente una tradición que forma parte del entretenimiento popular en el país.