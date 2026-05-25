En 2025, la minería representó alrededor del 10% del Producto Bruto Interno (PBI) o producción nacional, teniendo como principales partícipes al cobre, oro, zinc, plata y plomo.

“No obstante, su impacto trasciende el aporte al PBI y lo consolida como un motor económico para nuestro país”, señala Comex Perú en su Semanario 1304.

En tanto, tomando datos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), entre enero y marzo del presente año, la minería ya aportó S/ 14,612 millones al fisco, monto equivalente al 16% de los ingresos recaudados por la Sunat en este período, lo que la convierte en la actividad económica de mayor recaudación.

“Al sumar el resultado de los últimos cinco años, el sector aportó S/ 115,974 millones, equivalentes al 10.6% de los ingresos recaudados en ese periodo”, precisa el gremio empresarial.

Por ello, el gremio exportador cuestiona la posición del candidato Roberto Sánchez, que está planteando aumentar la carga tributaria a la minería “bajo la premisa de que ‘no aporta lo suficiente’. Sin embargo, la información oficial permite cuestionar esta narrativa”.

Agrega que aún persiste la idea de que los impuestos pagados por la minería “se devuelven”, principalmente por el funcionamiento del impuesto general a las ventas (IGV).

Pero, ese mecanismo aplica a cualquier empresa y permite deducir el IGV pagado en compras operativas o bienes de capital, que evita una doble imposición.

“Aún bajo ese esquema, la minería lidera los aportes tributarios entre todas las actividades económicas, debido al impuesto a la renta y otras cargas adicionales exclusivas del sector, como las regalías y el impuesto especial a la minería”, precisa Comex Perú.

DISTRIBUCIÓN

Enseguida señala que “una vez recaudados, los recursos se distribuyen entre los distintos niveles de Gobierno. De hecho, gran parte se asigna directamente a los municipios y Gobiernos regionales de las zonas productoras, mediante el canon y las regalías mineras”.

Con datos del Minem, Comex Perú hizo un desagregado, indicando que en el primer trimestre del 2026, la producción de cobre fue de 688,214 toneladas métricas finas (TMF), mayor en 3.3% que similar período del 2025.

Y fue principalmente al aporte de la unidad minera Huincush (concesión de Antamina, en Áncash), cuya producción cuprífera creció 41% y representa el 20.1% de la producción nacional.

Pero la producción de oro alcanzó las 24.8 toneladas finas, 3.4% menos que en igual período del 2025.

Esa caída sería, principalmente, al menor desempeño de La Libertad, cuya producción cayó 19.6% y pasó a ubicarse como la segunda región aurífera del país, detrás de Cajamarca. Ambas regiones concentraron más de la mitad de la producción nacional de oro al cierre de marzo 2026.