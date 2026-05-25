Un ataque criminal a balazos registrado la tarde del domingo 24 de mayo volvió a encender las alarmas en el pueblo joven Señor de Luren, en la provincia de Ica, dejando como saldo una persona fallecida y otro gravemente herido.

Disparos a quemarropa

El crimen se produjo aproximadamente a las 2:45 de la tarde en la avenida Industrial, en la zona del pasaje Señor de Luren E-4, a pocos metros del establecimiento comercial conocido como “El Súper”. Según testigos, varios sujetos armados llegaron de forma repentina al lugar y abrieron fuego contra dos personas que se encontraban realizando compras, generando pánico entre comerciantes y vecinos.

Las víctimas fueron identificadas como Ender Pérez Mendoza, de 30 años, quien falleció producto de los impactos de bala, y Wilquerman Saúl Alvelo, de 28 años, quien resultó gravemente herido y fue trasladado de emergencia al hospital. De acuerdo con la información preliminar, ambos serían ciudadanos de nacionalidad venezolana.

Cámaras de seguridad instaladas en la zona registraron el preciso momento del ataque. En las imágenes se observa a un sujeto vestido de negro acercarse con un arma de fuego y disparar repetidas veces contra las víctimas, quienes intentan escapar desesperadamente para ponerse a salvo entre el caos generado por los disparos.

Tras el ataque, los agresores escaparon rápidamente del lugar a bordo de una motocicleta lineal de color negro y una mototaxi tipo “torito” de color rojo, según se aprecia también en las grabaciones de seguridad de la zona.

Uno de los heridos fue evacuado de emergencia al Hospital Santa María del Socorro de Ica, donde los médicos confirmaron su ingreso sin vida debido a la gravedad de las heridas. El segundo afectado permanece internado con diagnóstico de traumatismo toracoabdominal abierto por proyectil de arma de fuego, en estado crítico bajo estricta observación médica.

Efectivos de la Policía Nacional acordonaron la zona para realizar las diligencias correspondientes, hallando varios casquillos de bala. No se descarta que el ataque esté vinculado a un presunto ajuste de cuentas.

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