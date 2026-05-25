Un grupo de productores de arroz en la región San Martín inició un bloqueo de distintos tramos de la carretera Fernando Belaunde Terry desde la madrugada de este lunes. Esta medida fue adoptada por el sector agrario como parte de una huelga indefinida convocada para exigir atención a sus principales demandas.

Las interrupciones del tránsito se registran en varias localidades de la región, afectando la conexión entre provincias y el desplazamiento de vehículos. El paro ha generado restricciones en una de las principales vías de comunicación del oriente peruano.

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Productores de arroz bloquean la carretera Fernando Belaunde Terry en la Región San Martín



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¿Qué zonas fueron afectadas?

Los bloqueos se concentran en puntos de San Juan de Río Soritor, Nueva Cajamarca, Rioja, Bellavista, San Hilarión y Tocache. En estos sectores, los manifestantes han colocado obstáculos que impiden el libre tránsito vehicular.

El cierre de la vía ha provocado que el flujo de transporte quede interrumpido tanto en el ingreso como en la salida de la región. Decenas de unidades de carga y buses interprovinciales permanecen detenidos a lo largo de la carretera.

¿Qué solicitan los agricultores?

Los agricultores movilizados exigen al Gobierno la implementación de medidas relacionadas con la franja de precios del arroz. También solicitan acciones de apoyo directo para enfrentar la situación económica del sector agropecuario.

La protesta forma parte de un conjunto de reclamos vinculados a los costos de producción y a la rentabilidad de los cultivos. Según los dirigentes agrarios, las condiciones actuales afectan la continuidad de la actividad agrícola.

El tránsito restringido ha generado dificultades para docentes, estudiantes, comerciantes y trabajadores que dependen del transporte interprovincial. En la zona, solo se permite el paso de ambulancias y peatones como medida de excepción.

Las interrupciones también han afectado actividades cotidianas en distintas localidades, debido a la falta de movilidad en la principal vía de conexión regional. Las autoridades locales monitorean la situación mientras continúa la paralización.

¿Habrá paro en otras regiones?

La medida de fuerza no se limita a San Martín, ya que también se reportan movilizaciones de productores agrarios en otras partes del país. En regiones como Piura, Lambayeque y Arequipa se han registrado concentraciones y protestas similares.

Los gremios agrarios que participan en estas acciones exigen la declaratoria de emergencia del sector y la implementación de medidas de apoyo económico. Además, plantean mejoras en los costos de producción y habilitación de corredores viales para el transporte agrícola.

Los pobladores comentaron que aún no han recibidio alguna comunicación de parte del Ejecutivo para levantar las medidas de fuerza. Los manifestantes han señalado que la huelga se mantendrá de manera indefinida mientras no se atiendan sus demandas.