Más de 500 agricultores de los distritos de Majes (Caylloma), Corire (Castilla), Ocoña y Quilca se movilizaron hoy por las principales calles de la ciudad de Camaná para protestar por el bajo precio del arroz. Los productores denunciaron que la sobreoferta y el ingreso de grano importado los mantienen en una crisis que amenaza su subsistencia.

Los manifestantes se concentraron primero frente al palacio municipal de la provincia de Camaná y luego marcharon hacia la sede de la Junta de Usuarios de Camaná, donde exigieron al presidente de la entidad, Rodrigo Becerra, sumarse al paro agrario. Los agricultores lo acusaron de actuar en contra de sus intereses y demandaron que defienda al sector. “Pedimos la declaratoria de emergencia del agro nacional y el cierre de fronteras para que no ingrese más arroz importado”, señalaron durante la protesta.

El regidor provincial de Camaná, Mario Gamarra, salió al encuentro de los manifestantes y les ofreció su respaldo institucional. Afirmó que trasladará sus demandas al Gobierno Central y que la municipalidad acompañará las gestiones para que la problemática del agro sea atendida. “La lucha es justa. Vamos a respaldar e interceder ante las autoridades nacionales para que su justa lucha sea escuchada. Nuestra obligación es estar al lado del pueblo y de los agricultores”, afirmó.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Agrícola de Arequipa (SADA), Jaime Huerta, informó que en la región existen alrededor de 60 mil pequeños agricultores, de los cuales cerca del 20 % corresponde a productores arroceros que actualmente se ven afectados por la caída de los precios. Indicó que el mercado ha sido impactado por la sobreproducción local y la competencia desigual con el arroz importado.

En Arequipa, los sectores más perjudicados se encuentran en el valle de Majes, Camaná, el valle de Tambo y otras zonas donde la cosecha de arroz supera la capacidad de comercialización. Esta situación genera una reducción significativa en los precios pagados a los productores, que afirman estar vendiendo por debajo de los costos de producción.

Otro de los reclamos principales es el ingreso constante de arroz importado desde Brasil y otros países. Huerta señaló que permitir estas importaciones en plena temporada de cosecha nacional agrava la crisis, pues el grano extranjero ingresa a menor precio y desplaza al producto peruano en el mercado. “Es una competencia desleal que afecta directamente al productor nacional”, advirtió.

Los gremios agrarios exigieron que el Estado priorice la compra de arroz nacional para abastecer programas sociales y de apoyo alimentario. Recordaron que este producto representa cerca del 50 % de la seguridad alimentaria en el país y que su protección es fundamental para garantizar la estabilidad económica de miles de familias rurales.