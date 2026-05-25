La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó este lunes que el brote de ébola en República Democrática del Congo (RDC) representa una situación “extremadamente grave y difícil”.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló que la epidemia avanza más rápido que la capacidad de respuesta sanitaria desplegada actualmente en el país africano.

“Estamos intensificando las operaciones con carácter de urgencia, pero por el momento la epidemia avanza más rápido que nosotros”, afirmó durante una reunión ministerial organizada por los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC África).

OMS pide acciones inmediatas a países vecinos

Tedros advirtió que los países limítrofes con República Democrática del Congo enfrentan un riesgo elevado de expansión del virus.

Por ello, instó a las autoridades sanitarias de la región a actuar de inmediato para reforzar los controles epidemiológicos y los sistemas de vigilancia.

Según CDC África, al menos diez países africanos se encuentran actualmente en riesgo por el brote de ébola.

Más de 100 casos confirmados

República Democrática del Congo declaró oficialmente el brote el pasado 15 de mayo.

La epidemia está vinculada a la cepa Bundibugyo del virus del ébola, para la cual actualmente no existen vacunas aprobadas ni tratamientos específicos autorizados.

De acuerdo con la OMS, hasta el momento se registran:

101 casos confirmados

10 fallecidos confirmados

900 casos sospechosos

220 muertes sospechosas

La semana pasada, el organismo elevó el nivel de riesgo sanitario de “alto” a “muy alto”.

Inseguridad y desconfianza dificultan el control

Las autoridades sanitarias explicaron que uno de los principales desafíos se encuentra en la provincia de Ituri, en el noreste de RDC, donde surgió el brote.

La región enfrenta conflictos armados, desplazamientos y desconfianza de parte de la población hacia las autoridades y el personal médico.

Tedros señaló que esta situación complica las labores de rastreo, aislamiento y atención de pacientes.

Grupo ingresó a hospital para retirar cuerpo de víctima

Las autoridades también reportaron un incidente ocurrido el domingo en un hospital de Mongbwalu.

Según fuentes sanitarias, un grupo de personas irrumpió en el centro médico para retirar el cuerpo de un líder religioso fallecido por ébola.

Soldados intervinieron para dispersar a la multitud mediante disparos de advertencia.

El paciente fallecido era un pastor católico conocido en la localidad.

OMS enviará más ayuda y personal médico

Tedros Adhanom Ghebreyesus anunció que la OMS movilizará fondos, suministros médicos y personal especializado para apoyar a las autoridades congoleñas.

Asimismo, indicó que se acelerarán ensayos clínicos vinculados a posibles tratamientos para la cepa Bundibugyo.

“La situación empeorará antes de mejorar. Pero conocemos este virus y sabemos cómo frenarlo”, afirmó.