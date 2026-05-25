El Ministerio de Transportes y Comunicaciones(MTC) dispuso la ampliación de la restricción para la circulación de vehículos de carga pesada en la avenida Morales Duárez. La medida se mantendrá vigente hasta el 31 de mayo de 2028 en el marco de la operación del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

La disposición alcanza a unidades de más de 6.5 toneladas y se aplica en el tramo comprendido entre las avenidas Elmer Faucett y Néstor Gambetta. El control rige en ambos sentidos de la vía durante las 24 horas del día.

La restricción fue oficializada mediante una resolución publicada en el diario oficial El Peruano. El objetivo está centrado en regular el tránsito en una de las principales rutas de acceso al terminal aéreo.

El sector transportes precisó que la medida busca priorizar la circulación de vehículos livianos, transporte público y unidades vinculadas a la operación aeroportuaria. La vía es considerada estratégica por su conexión directa con el Jorge Chávez.

✅ El MTC prorrogó la restricción temporal de circulación hasta el 31 de mayo de 2028 para los vehículos de transporte de mercancías de más de 6.5 toneladas en la avenida Morales Duárez, en el tramo comprendido entre las avenidas Elmer Faucett y Néstor Gambetta, en ambos sentidos… pic.twitter.com/2IpHNeCxg1 — Ministerio de Transportes y Comunicaciones (@MTC_GobPeru) May 25, 2026





¿Por qué se ampliará la restricción?

El MTC informó que el tránsito en el entorno del aeropuerto registró un aumento significativo tras el inicio de operaciones del nuevo terminal. El volumen de vehículos diarios pasó de poco más de 17 mil a más de 84 mil en un periodo de poco más de un año.

Este incremento generó la necesidad de mantener medidas de ordenamiento vehicular en la zona. La restricción busca reducir la congestión y mejorar la fluidez del tránsito en horas de alta demanda.

La norma contempla excepciones para vehículos de emergencia y unidades destinadas a proyectos de infraestructura en el área del aeropuerto. Estas actividades deberán coordinarse previamente con las autoridades competentes.

Entre las obras en desarrollo se encuentran proyectos viales y de conexión con el terminal aéreo, además de trabajos del sistema de transporte metropolitano. Estas intervenciones forman parte del rediseño del acceso al Jorge Chávez.

El cumplimiento de la restricción estará a cargo de la Policía Nacional del Perú y la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías. Ambas entidades supervisarán el tránsito en la zona intervenida.

Provías Nacional será responsable de implementar la señalización correspondiente y difundir las rutas alternas para los vehículos restringidos. El objetivo es garantizar el ordenamiento del flujo vehicular mientras se mantiene la operación del aeropuerto.