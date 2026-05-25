El Seguro Social de Salud (EsSalud) anunció la realización de entre 50 y 60 cirugías reconstructivas gratuitas para niños con labio leporino y paladar hendido en la ciudad de Trujillo.

La iniciativa se desarrollará gracias a una alianza estratégica con la organización internacional Global Smile Foundation y tendrá como sede el Hospital Virgen de la Puerta, en la región La Libertad.

Las intervenciones médicas se realizarán hasta el 30 de mayo.

Cirugías, atención dental y capacitación médica

Además de las operaciones reconstructivas, la misión médica contempla cerca de 300 procedimientos dentales gratuitos para pacientes pediátricos.

También se desarrollarán actividades académicas dirigidas al personal médico y asistencial especializado en atención integral de fisura labio-palatina.

Durante una reunión protocolar, el presidente de Global Smile Foundation, Dr. Usama Hamdan, destacó el inicio de una nueva etapa de cooperación en el país.

“Estamos muy emocionados de iniciar en la ciudad de Trujillo, donde haremos cirugías a más de cincuenta pacientes”, señaló.

Impacto social y reintegración de los menores

El presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Luis Rosales Pereda, resaltó el impacto que estas intervenciones generan en la calidad de vida de los menores y sus familias.

“Los niños deben ser reivindicados en nuestra sociedad. Estas operaciones permiten que puedan reintegrarse a la unidad escolar, evitar la marginación y elevar su autoestima”, indicó.

Rosales Pereda también destacó la participación del personal médico peruano y la posibilidad de ampliar estas iniciativas hacia otras regiones del norte del país, como Piura.

Una alianza vigente desde 2008

La cooperación entre EsSalud y Global Smile Foundation se mantiene desde 2008 y ha permitido desarrollar diversas misiones humanitarias y programas de fortalecimiento de capacidades para especialistas en atención de fisura labio-palatina.

En ese contexto, el Perú también podría convertirse en sede del 9.° Taller Internacional de Atención Integral de la Fisura Labiopalatina (CCCW 2029), previsto para realizarse en Lima.

Según EsSalud, el país ha sido considerado una sede prioritaria debido a la experiencia y resultados obtenidos en eventos previos.