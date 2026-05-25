Hugo Sixto Campos Córdova, conocido con los alias de “Camarada Julio”, “Julio Chapo” o “Camarada Chapo”, fue condenado a cadena perpetua por el Poder Judicial tras ser hallado culpable del delito de terrorismo en la modalidad de homicidio calificado. La sentencia también ordena el pago de S/100 mil como reparación civil a favor del Estado.

La Fiscalía logró demostrar que el condenado integró un grupo de aniquilamiento del Militarizado Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso, responsable del asesinato de tres personas ocurrido el 21 de agosto de 2018 en la comunidad de La Libertad de Mantaro, distrito de Santo Domingo de Acobamba, en Huancayo.

Durante el proceso judicial se presentaron testimonios, documentos y pericias que acreditaron la participación del sentenciado en los crímenes y en otros actos violentos registrados en la zona del Vraem. Además, las investigaciones lo relacionan con presuntas emboscadas contra patrullas militares y policiales.

Campos Córdova fue capturado el 12 de julio de 2019 en el distrito de Cosme, región Huancavelica, durante un operativo conjunto entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El Ministerio Público destacó que el fallo representa un avance en la lucha contra el terrorismo y la violencia armada en el país.