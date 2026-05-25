En la comisaría del distrito de Alto Larán se viene investigando un presunto caso de hurto de dinero en agravio de una pequeña empresaria local. La víctima presentó la denuncia en la delegación, siendo identificada una de las trabajadoras como responsable del hecho, y que habría actuado en complicidad con su madre, quien terminó confesando a las autoridades sobre el ilícito cometido.

Investigación policial

La denunciante contó a los agentes que al realizar el arqueo de cuenta de su negocio evidencio que faltaba dinero. Entonces decidió consultar con el personal a cargo acerca de las operaciones monetarias para aclarar la situación. La explicación que recibió de parte de la trabajadora, Monserrate, fue que había efectuado operaciones de pago en efectivo por un monto de 54 mil soles.

Sin embargo, la agraviada encontró un voucher en caja que contiene transacciones realizadas en favor de una persona. Ella, ante la sospecha que se habían apoderado ilícitamente de su dinero acudió a la delegación distrital para presentar la denuncia correspondiente. Los agentes localizaron el domicilio de la mamá de la presunta involucrada y al detenerla aceptó responsabilidad. Tanto la mujer como su hija están detenidas por el delito contra el patrimonio, en la modalidad de hurto.

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