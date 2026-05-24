A plena luz del día un joven motociclista fue víctima de asalto y robo a mano armada. Las cámaras de seguridad del centro poblado Cañapay, en el distrito de Chincha Baja, captaron a los tres sujetos que se desplazan a bordo de un automóvil para cometer la fechoría y tras consumar el hecho escapan por la carretera panamericana sur con dirección de norte a sur, dejando un escenario de inseguridad.

Inseguridad ciudadana

El agraviado de identidad reservada, permanecía a un lado de la carretera y al notar que el auto para de manera repentina trata de encender su moto para huir. Sin embargo, a los pocos segundos es encañado por uno de los integrantes de la banda criminal. Los sujetos dos con gorra y otro con capucha obligan a la víctima que baje del vehículo. El propietario estaba sin compañía y para poner a buen recaudo su vida, accede a la amenaza y sale corriendo.

Dos de los bandidos suben a la moto y el tercero regresa al carro, con el que escapa dejando atrás a sus compinches. Estos gritan para ser esperados, ya que, tampoco podían arrancar el motorizado y al quedar solos emprenden la fuga empujando la unidad menor antes de que salgan los moradores de Cañapay. La banda consiguió consumar el latrocinio, pero no se percataron que sus acciones y sus rostros estaban captados por las cámaras de seguridad.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO