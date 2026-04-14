El magistrado Jhiner Julián Najarro Laura, juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Ica, dictó ocho meses de prisión preventiva contra Jefferson José Caisahuana Bravo y Pablo Elías Pacheco Terrones, investigados por la presunta comisión del delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado, en agravio de Edward Sidney Del Castillo Herrera.

Grave delito

La medida coercitiva fue impuesta el 10 de abril de 2026, durante la audiencia de prisión preventiva, luego de que el magistrado escuchara y evaluara los argumentos del representante del Ministerio Público y de la defensa técnica, verificando el cumplimiento de los presupuestos establecidos en el artículo 268 del Código Procesal Penal, así como la jurisprudencia aplicable.

Según la tesis fiscal, los hechos habrían ocurrido el 06 de abril de 2026, aproximadamente a las 11:35 de la noche, cuando la víctima fue interceptada en el distrito de La Tinguiña por tres sujetos, quienes, mediante violencia y amenaza con arma de fuego, lo obligaron a descender de su vehículo. Los agresores se apoderaron ilegítimamente de la unidad vehicular marca MG, así como de un equipo celular que se encontraba en su interior, dándose posteriormente a la fuga con rumbo desconocido.

Posteriormente, personal policial ejecutó un operativo de búsqueda, logrando ubicar el vehículo en la jurisdicción de Ocucaje, iniciándose una persecución al advertirse que era conducido por los investigados, con apoyo de un tercer sujeto que actuaba como “guía”. Pese a las señales de alto emitidas por los efectivos policiales, los imputados intentaron huir, produciéndose el despiste del vehículo, lo que permitió su intervención y posterior detención, siendo puestos a disposición de la autoridad competente.

La resolución judicial dispone el internamiento inmediato de los imputados en el establecimiento penitenciario que designe el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), medida que se prolongará hasta el 06 de diciembre de 2026, a fin de garantizar el normal desarrollo del proceso penal.

Cabe señalar que, Pacheco Terrones también fue detenido en julio del 2025 , junto a dos sujetos, acusados de robar un mototaxi, marca Bajaj, color celeste.

Asimismo, el 29 de abril del 2024, también fue detenido Caisahuana Bravo, acusado de robo de una motocicleta.

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