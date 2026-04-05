En una acción relámpago que evidenció la capacidad operativa de la Policía Nacional, el Grupo Terna-Escuadrón Verde de la Región Policial Ica logró desarticular una banda dedicada a la receptación agravada de vehículos y otros delitos contra el patrimonio. La intervención permitió la recuperación de un vehículo robado y la captura de dos presuntos integrantes de “Los Despiadados del Sur”.

Grave delito

El operativo se ejecutó la noche del 2 de abril de 2026, alrededor de las 11:30 p.m., en el sector Vivienda Digna – La Tierra Prometida, en Ica, tras la pista de un vehículo robado 24 horas antes en la jurisdicción.

Durante la acción, se detuvo en flagrancia a Yorks Jeferson Sulca Espinoza (33), alias “Choco”, y Pedro Eduardo Clemente (36), alias “Zorro”, quienes serían los responsables de delitos contra el patrimonio.

Lo que llamó la atención de las autoridades fue la sofisticación tecnológica utilizada por los delincuentes. Entre los objetos incautados se hallaron un vehículo Chevrolet Onix Joy de color rojo, placa Y2G-044. Un bloqueador de GPS marca G9PRO, conectado de manera artesanal para anular el rastreo satelital del auto. Dos celulares, presuntamente utilizados para coordinar los ilícitos.

El uso de bloqueadores de señal confirma que se trataba de una banda con logística técnica avanzada, según destacaron los investigadores. Las pruebas y los detenidos se encuentran bajo investigación por la presunta comisión de delitos contra el patrimonio, incluyendo robo de vehículos y receptación

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