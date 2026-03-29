En el marco de acciones destinadas a combatir el robo de vehículos, personal de la Policía Nacional del Perú logró recuperar un vehículo menor y un vehículo mayor que presentaban requisitoria por asalto y robo, durante un operativo realizado en distintos sectores del cercado de Ica.
Estaban abandonados
El operativo policial se ejecutó con el objetivo de ubicar unidades vehiculares con denuncias vigentes por hurto o robo. La policía mientras realizaban patrullajes preventivos por el sector de Pueblo Joven Virgen Asunta, se identificó un vehículo menor en aparente estado de abandono.
Se trataba de un mototaxi de marca Bajaj, modelo Autoriksha, color rojo, con placa 6034-0Y. Tras la verificación en el sistema policial ESINPOL, se confirmó que el vehículo contaba con requisitoria vigente por asalto y robo, con fecha 21 de marzo de 2026.
Posteriormente, en el sector de La Tierra Prometida – Comatrana, se ubicó un vehículo mayor también en aparente estado de abandono. Se trataba de una camioneta marca Toyota, modelo Hilux, color plata, con placa W3K-920.
Al realizar la consulta en el sistema ESINPOL, el resultado fue positivo para requisitoria por asalto y robo, con fecha 23 de marzo de 2026.
Los vehículos fue trasladados a la dependencia policial para continuar con las investigaciones de ley.