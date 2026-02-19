Un hombre de 42 años fue detenido por la Policía Nacional como presunto integrante de una banda dedicada al robo de vehículos al interior de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, en la provincia de Ica.

Delito en la ciudad universitaria

La intervención se realizó el 17 de febrero de 2026, alrededor de las 4:40 p.m., dentro de la ciudad universitaria. Personal policial de la Sección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (SECPIRV) procedió a la detención de Juan Carlos T. L. (42), por su presunta participación en el hurto de dos camionetas de placa EGU-869 y EGY-363, ambas de propiedad de la casa superior de estudios.

La denuncia fue presentada el 16 de febrero por un representante de la universidad, quien informó que los vehículos —dos unidades marca Toyota, modelo Hilux, color gris— habían sido sustraídos del interior del campus, aproximadamente a las 8:00 p.m., mientras se encontraban estacionados.

Según la información policial, el denunciante entregó registros fílmicos del sistema de vigilancia que muestran el ingreso y salida de personas del recinto universitario. Estas imágenes permitieron realizar diligencias preliminares y orientar la investigación hacia la identificación del presunto implicado.

Tras las acciones de verificación y recopilación de evidencias, el sospechoso fue intervenido en las instalaciones de la universidad y trasladado a la dependencia policial correspondiente para continuar con las investigaciones y las diligencias de ley.

