La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, reconoció este domingo que la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 se encuentra en un escenario de “empate técnico” y aseguró que respetará los resultados oficiales que emita la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Su pronunciamiento se produjo luego de que los conteos rápidos difundidos por Ipsos y Datum otorgaran una ligera ventaja al candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, aunque dentro de márgenes que mantienen abierta la disputa electoral.

“No hay ningún ganador”, afirma Fujimori

Durante un breve mensaje dirigido a sus simpatizantes, Fujimori sostuvo que aún es prematuro proclamar a un vencedor debido a que los conteos rápidos se basan en una muestra de actas y no en el total de votos emitidos.

“Nos encontramos en un empate técnico, hasta el momento no hay ningún ganador en esta contienda. Por tal razón, serán días largos hasta conocerlo”, declaró la lideresa de Fuerza Popular.

La candidata agregó que sería irresponsable definir el resultado de la elección únicamente con base en una muestra estadística y pidió esperar el avance del escrutinio oficial.

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Conteos rápidos muestran una diferencia mínima

Según Ipsos y Transparencia, Roberto Sánchez alcanza el 50,3 % de los votos válidos frente al 49,7 % obtenido por Keiko Fujimori.

Por su parte, Datum Internacional reportó que Sánchez registra el 50,14 % de los votos válidos, mientras que Fujimori obtiene el 49,86 %.

Ambas mediciones coinciden en mostrar una diferencia menor a un punto porcentual entre los candidatos, lo que configura uno de los resultados más ajustados de las últimas elecciones presidenciales en el país.

Llamado a respetar el resultado oficial

Fujimori señaló que Fuerza Popular respetará el resultado que emita la autoridad electoral una vez concluido el conteo de actas.

Asimismo, exhortó a Roberto Sánchez y a las organizaciones políticas involucradas a mantener la calma y respetar la voluntad popular expresada en las urnas.

“Quiero decir al pueblo peruano que no pierda la esperanza. Necesitamos calma y serenidad y vamos a esperar con mucha fe el resultado final”, manifestó.

La candidata recibió el respaldo de militantes y dirigentes de Fuerza Popular presentes durante su intervención.