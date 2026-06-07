En el marco de las elecciones de segunda vuelta, más de 27 millones de peruanos repiten una práctica que pocos saben que está prohibida: fotografiar la cédula de votación dentro de la cabina y compartirla en redes sociales o aplicaciones de mensajería.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que no está permitido ingresar con celulares, cámaras ni equipos que puedan registrar imágenes o videos dentro de la cabina de votación. El objetivo es proteger el carácter secreto del sufragio y garantizar que cada ciudadano elija sin presiones externas.

Por su parte, especialistas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) advirtieron que publicar o compartir imágenes que muestren el sentido del voto puede configurar un delito electoral.

La figura está contemplada en el artículo 358 del Código Penal, que sanciona el voto declarado públicamente durante un acto electoral, justamente para blindar el secreto del sufragio.

Las consecuencias no son menores: quien haga pública su preferencia a través de una foto o publicación arriesga hasta un año de cárcel o la imposición de jornadas de servicio comunitario.

A eso se suman las advertencias de los fiscales de Prevención del Delito, quienes han señalado que difundir ese tipo de imágenes en redes sociales puede abrir una investigación por presuntas infracciones electorales.