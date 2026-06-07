El representante remarcó que la jornada electoral aún no concluye y subrayó la importancia del trabajo que realizarán los personeros durante las siguientes etapas del proceso.
¿Fotografiar la cédula es legal? La norma que muchos desconocen
En el marco de las elecciones de segunda vuelta, más de 27 millones de peruanos repiten una práctica que pocos saben que está prohibida: fotografiar la cédula de votación dentro de la cabina y compartirla en redes sociales o aplicaciones de mensajería.
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