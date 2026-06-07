Desde Chiclayo, el presidente de la República del Perú, José María Balcázar, informó que la llegada del papa León XIV al país está prevista para el 10 de noviembre del presente año.

Las declaraciones del mandatario fueron ofrecidas al salir del centro de votación ubicado en la institución educativa Pedro Abel Labarthe Durand, donde sufragó en la segunda vuelta electoral.

“ [¿Cuándo viene el papa León XIV?] Está programado a partir del 10. [¿de noviembre?] Sí, 10 de noviembre ”, manifestó a la prensa.

El último 2 de junio, el canciller Carlos Pareja declaró en RPP que el presidente José María Balcázar fue invitado por el Vaticano a viajar a la Santa Sede el 18 de junio, donde sostendría una reunión con el papa León XIV para formalizar la invitación de visita al Perú.

El canciller indicó que León XIV tiene previsto visitar tres naciones de la región, incluido el Perú, donde permanecería cerca de dos días. Agregó que aún está pendiente el pedido de autorización al Congreso para el viaje del presidente al Vaticano, con el fin de formalizar la invitación al papa.

“Hay una fecha y una hora para que el presidente Balcázar esté en el Vaticano, que es el día 18 de junio. Pero todavía no hemos realizado el pedido al Congreso, porque estamos en estos trámites de las elecciones del día domingo”, señaló Pareja.

Un regreso al país donde fue obispo de Chiclayo

La visita tendrá un significado especial debido a los estrechos vínculos de León XIV con el Perú.

Antes de ser elegido pontífice, Robert Prevost desarrolló una extensa labor pastoral en el país y ejerció como obispo de Chiclayo.

Además, obtuvo la nacionalidad peruana durante su permanencia en territorio nacional, una relación que ha sido destacada en reiteradas ocasiones desde su elección como sucesor de Francisco.