Tras el cierre de la jornada electoral, los primeros resultados del conteo rápido difundidos por Ipsos y Datum muestran una elección sumamente ajustada entre Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, y Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026.

Los datos publicados por ambas encuestadoras coinciden en señalar una diferencia mínima entre los dos postulantes, por lo que el resultado final dependerá del avance del escrutinio oficial a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Resultados del conteo rápido de Ipsos

Según el conteo rápido integral al 100 % elaborado por Ipsos y Transparencia, Roberto Sánchez obtuvo el 50,3 % de los votos válidos, mientras que Keiko Fujimori alcanzó el 49,7 %.

La diferencia entre ambos candidatos es de apenas 0,6 puntos porcentuales. Además, el estudio reportó un margen de error de ±1,9 %, por lo que los resultados se encuentran dentro de un escenario de empate técnico.

Resultados del conteo rápido de Datum

Por su parte, Datum Internacional informó que Roberto Sánchez alcanzó el 50,14 % de los votos válidos frente al 49,86 % obtenido por Keiko Fujimori.

En este caso, la diferencia es de apenas 0,28 puntos porcentuales, lo que refuerza el panorama de una elección altamente competitiva y sin una tendencia definitiva hasta que se conozcan los resultados oficiales.

ONPE tendrá la última palabra

Los conteos rápidos son herramientas estadísticas diseñadas para proyectar resultados electorales con un alto nivel de precisión a partir de una muestra representativa de mesas de votación. Sin embargo, no reemplazan el conteo oficial realizado por la ONPE.

Debido a la estrecha distancia entre ambos candidatos, especialistas electorales señalan que será necesario esperar el procesamiento de las actas oficiales para determinar quién ocupará la Presidencia de la República durante el periodo 2026-2031.

Mientras tanto, los resultados difundidos por Ipsos y Datum muestran un país dividido electoralmente y una definición que se perfila como una de las más ajustadas de la historia reciente del Perú.

FLASH ELECTORAL

¿Qué es el flash electoral o boca de urna?

El sondeo a boca de urna consiste en entrevistar a una muestra representativa de votantes al salir de los centros de sufragio. Los resultados ofrecen una estimación preliminar de la elección, aunque no constituyen resultados oficiales.

Posteriormente, la ONPE inicia la difusión de los primeros avances del conteo oficial de votos, cuyos resultados son los únicos que tienen validez legal para determinar al ganador de la contienda electoral.

RESULTADOS DE DATUM INTERNACIONAL

De acuerdo con el flash electoral realizado por Datum Internacional, Keiko Fujimori registró 50.53% de respaldo ciudadano, mientras que Roberto Sánchez obtuvo 49.47% , según la encuesta a boca de urna difundida al cierre de la jornada electoral.

Este estudio se basa en entrevistas realizadas a los votantes a la salida de los centros de sufragio y ofrece una estimación preliminar de la elección presidencial, cuyos resultados oficiales serán publicados progresivamente por la ONPE.

RESULTADOS DE IPSOS PERÚ

Según el flash electoral elaborado por Ipsos Perú, Keiko Fujimori obtuvo el 50.7 % de los votos válidos, mientras que Roberto Sánchez alcanzó el 49.3 % , de acuerdo con los resultados a boca de urna difundidos tras el cierre de las mesas de sufragio.

El sondeo a boca de urna recoge la opinión de los electores inmediatamente después de emitir su voto y permite conocer una primera tendencia de los resultados antes de la difusión de los avances oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

¿Cómo llegaron Keiko Fujimori y Roberto Sánchez a la segunda vuelta?

La primera vuelta presidencial, realizada el 12 de abril, estuvo marcada por una alta fragmentación política. Un total de 35 candidatos participaron en la contienda, convirtiéndola en una de las elecciones más dispersas de las últimas décadas.

Keiko Fujimori logró el primer lugar con el 17,19% de los votos válidos, mientras que Roberto Sánchez obtuvo cerca del 12%, superando por estrecho margen a Rafael López Aliaga y asegurando su pase al balotaje.

Durante las últimas semanas, ambos candidatos recorrieron diversas regiones del país en busca del respaldo ciudadano para alcanzar la Presidencia de la República en el periodo 2026-2031.

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