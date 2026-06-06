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📌¿Cómo saber dónde votar en la segunda vuelta en Perú?

Los ciudadanos habilitados para votar en las Elecciones Generales 2026 pueden consultar de manera virtual a través del enlace oficial:

👉 https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/

➡️¿Qué se elige en las Elecciones Generales 2026 en Perú?

La segunda vuelta como parte de las Elecciones Generales 2026 en Perú marcan un cambio estructural significativo en el sistema político peruano, pues se elige al Presidente de la República y vicepresidentes.

➡️Organización

La organización del proceso electoral recae en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y el padrón electoral es responsabilidad de la Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

✏️¿Cuánto dura el cargo?

Los electores peruanos votarán por la fórmula presidencial compuesta por:

Presidente de la República

Primer Vicepresidente

Segundo Vicepresidente

El mandato de estos cargos será de cinco años, iniciando el 28 de julio de 2026. Debido a que Si ningún candidato presidenciable obtuvo más del 50 % de los votos válidos , este domingo 7 de junio se realiza una segunda vuelta electoral entre los dos más votados.

PREGUNTAS FRECUENTES:

➡️¿Desde qué edad se vota en Perú?

En el Perú, el voto es obligatorio para todos los ciudadanos mayores de edad. Incluso quienes cumplan 18 años el mismo día de la elección podrán participar. Sin embargo, esta obligación tiene un límite.

Según la Constitución y la Ley Orgánica de Elecciones, el sufragio es obligatorio solo para personas entre 18 y 70 años.

➡️¿Se puede votar con DNI vencido en Elecciones 2026?

El Reniec dispuso que los ciudadanos podrán votar con el Documento Nacional de Identidad (DNI) vencido o por vencer en las Elecciones Generales de 2026. La medida excepcional prorroga la vigencia del documento hasta hoy 12 de abril de 2026.

Los electores podrán identificarse en las mesas de votación con el DNI azul o con el DNI electrónico en sus versiones 1.0, 2.0 y 3.0, incluso si estos se encuentran caducos.

⌚¿Desde qué hora se puede votar y cuándo cierran los locales?

El horario de votación fue modificado tras la aprobación de la Ley 32166, que introdujo cambios en la Ley Orgánica de Elecciones. Según esta norma, las mesas de sufragio deben instalarse antes de las 7:00 horas, momento en el que se da inicio al proceso de votación.

La normativa también establece que la jornada electoral se desarrolla hasta las cinco de la tarde, tiempo en el que se cierran los locales de votación a nivel nacional.

¿Cuánto es la compensación económica para los miembros de mesa?

La ONPE recordó que los miembros de mesa recibirán una compensación económica de S/165 y un día libre no compensable por cumplir su labor.

El vocero de ONPE, Franz Paz Retuerto, dijo que el cargo es irrenunciable, y todos, titulares y suplentes, deben presentarse desde las 6:00 a.m. para firmar la hoja de asistencia.

¿Qué pasa si el presidente de mesa no se presenta?

Según la normativa electoral, si el presidente de mesa no se presenta, el segundo miembro asume su función; el tercer miembro pasa a ser secretario y un suplente ocupa el lugar restante.

Pero si solo uno de los miembros -titular o suplente- está presente, este asumirá la presidencia de la mesa y podrá elegir a los otros integrantes entre los ciudadanos que esperan su turno para votar.

¿Te pueden obligar a ser miembro de mesa?

La ONPE ha precisado que los electores en fila pueden ser llamados a reemplazar a los miembros de mesa y no pueden negarse sin asumir sanciones .

En caso, el ciudadano persiste en su negativa, el presidente de mesa puede solicitar el apoyo de las fuerzas del orden para garantizar la conformación del grupo y el inicio del proceso electoral.

¿Me van a pagar si me ofrezco como miembro de mesa?

En las sgunda vuelta, los ciudadanos que se ofrezcan como miembros de mesa también recibirán una compensación económica de 165 soles, equivalente al 3% de una UIT.

No es necesario realizar trámites para cobrar este pago, ya que la ONPE gestiona el proceso de forma automática a partir de los registros de asistencia y actas electorales. El abono se realiza aproximadamente 15 días después de los comicios.

¿Cuánto dura la “ley seca” por Elecciones 2026?

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que la denominada “ley seca” se aplicará desde las 8:00 a. m. del sábado 6 de junio hasta las 8:00 a. m. del lunes 8, con motivo de la segunda vuelta.

Durante este periodo quedará prohibida la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional, conforme a lo establecido en el artículo 351 de la Ley Orgánica de Elecciones del Perú (LOE).

🕠¿Hasta qué hora se puede votar en las Elecciones 2026?

La normativa también establece que la jornada electoral se desarrolla hasta las cinco de la tarde, tiempo en el que se cierran los locales de votación a nivel nacional.

Sin embargo, se precisa que los ciudadanos que hayan ingresado a los centros de votación antes de la hora de cierre podrán emitir su voto , lo que implica que la atención en las mesas podría extenderse hasta que todos los electores presentes sufraguen.

¿Puedo ir a votar vistiendo el polo de un partido político?

Los ciudadanos no pueden ingresar a los locales de votación vistiendo polos, casacas u otras prendas alusivas a partidos políticos, ya que ello vulnera las normas electorales.

Subrayó que si el elector ofrece resistencia a la solicitud, su conducta podría configurar un delito de desobediencia a la autoridad.

¿Se puede hacer propaganda electoral?

María Rabines de la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de Lima Centro, precisó tampoco se puede llevar folletos, pancartas u otros elementos proselitistas, así como la instalación de propaganda cerca de los centros de sufragio .

“El Ministerio Público, a través de las fiscalías de prevención, participará activamente para evitar delitos electorales como la suplantación de identidad, el voto inducido o la propaganda inadecuada para el momento”, manifestó.