El Arzobispo de Huancayo, monseñor Luis Alberto Huamán Camayo destacó la importancia de la jornada electoral pues esta se realizaba el mismo día en el que se celebra el Día de la Bandera y el Corpus Christi, esta última una destacada fecha del calendario religioso.

“La solemnidad del Corpus Christi es un Dios que ha sacrificado lo más hermosos de su vida que es su único hijo, para la salvación de las personas. También celebramos como páis el Día de la Bandera donde dos héroes han sarificado su vida por nuestro emblema patrio”, destacó.

Indicó que este s un día para unirnos pese a las ideas polarizadas.

“Está es una fiesta democrática y tenemos la alternativa de elegir a uno u otro candidato (...) A quien sea elegido debemos aceptar la voluntad popular sin deseos de cambiar la votación, los organismo electorales están organizados para eso. Quien sea elegido, unámonos para salir adelante”, señaló.

Recordó que estas son elecciones libres y voluntarias, por ello cada político debe respetar los resultados de la jornada electoral.

“Necesitamos candidatos que unan a nuestro país. Nuestra iglesia recorge las alegrías, esperanzas y sufrimeinto de nuestro pueblo. Nosotros no tenemos ninguna línea (política), pero al candidato que sea elegido, caminaremos con ellos como institución que forma parte de esta sociedad para el bien del país”, aseguró.

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