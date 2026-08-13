Perú logró una destacada actuación en la Copa Brasil de Ciclismo y Paraciclismo de Pista, realizada en Maringá, Brasil, al conseguir un total de cuatro medallas. La delegación nacional demostró su crecimiento y dejó en alto el nombre del país en una competencia internacional.

Múltiples medallas

La paraciclista Karla Rojas fue una de las grandes protagonistas del torneo. A su logro se sumaron las tres medallas de plata obtenidas por la pisqueña Luz Loayza y una medalla de bronce en velocidad conseguida por Francis Cachique.

Estos resultados confirman que el ciclismo de pista peruano continúa en ascenso durante el 2026. El equipo nacional ya mira hacia el Campeonato Panamericano de Pista, que Perú organizará en febrero de 2027, y posteriormente hacia los XX Juegos Panamericanos Lima 2027, que se realizarán del 23 de julio al 8 de agosto.

Por su parte, Karla Rojas también destaca por haber conseguido ocho preseas en su primera participación internacional. La Paraciclista continúa su preparación con el objetivo de alcanzar un lugar en los Juegos Parapanamericanos Lima 2027, donde buscará seguir haciendo historia para el deporte peruano.

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