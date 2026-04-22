Jordán Contreras en el reciente Campeonato Nacional de Ruta. Con una exhibición de talento, disciplina y coraje, Contreras alcanzó un brillante segundo lugar,

Este logro no solo representa un éxito personal para el deportista, sino que evidencia el crecimiento sostenido del ciclismo local, demostrando que con esfuerzo y pasión se pueden alcanzar las metas más exigentes en la élite del deporte nacional.

Talento deportivo

Junto al subcampeón, la delegación pisqueña estuvo integrada por los ciclistas Bruno Bolívar y Gabriel Rosas, quienes representaron a la provincia con entrega y compromiso, sumando una valiosa experiencia que fortalece el nivel competitivo del equipo.

Este importante avance es el fruto de un esfuerzo conjunto y del respaldo fundamental de quienes apuestan por el desarrollo deportivo en la región. En ese sentido, la Liga de ciclismo de Pisco expresó su profundo agradecimiento a empresas como CAMP y Puerto de Paracas, así como a todos los auspiciadores y colaboradores cuya confianza fue vital para que estos jóvenes talentos pudieran brillar en la carretera.

Un factor determinante para concretar esta participación a base a gestión resultó clave para superar las dificultades logísticas iniciales y asegurar la presencia de la delegación en la competencia.

Tras el apoyo institucional, los deportistas pudieron concentrarse exclusivamente en su desempeño, logrando resultados que hoy enorgullecen a toda la provincia. Con este podio nacional, Pisco se luce siendo semillero de grandes atletas y queda a la espera de nuevos desafíos que sigan posicionando a la región en el mapa del ciclismo peruano.

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