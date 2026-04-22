La Liga de Ciclismo de Pisco se viste de gala tras la histórica actuación del corredor Jordán Contreras en el reciente Campeonato Nacional de Ruta. Con una exhibición de talento, disciplina y coraje, Contreras alcanzó un brillante segundo lugar, consolidándose como uno de los mejores ciclistas del país.

Este logro no solo representa un éxito personal para el deportista, sino que evidencia el crecimiento sostenido del ciclismo local, demostrando que con esfuerzo y pasión se pueden alcanzar las metas más exigentes en la élite del deporte nacional.

Talento deportivo

Junto al subcampeón, la delegación pisqueña estuvo integrada por los ciclistas Bruno Bolívar y Gabriel Rosas, quienes representaron a la provincia con entrega y compromiso, sumando una valiosa experiencia que fortalece el nivel competitivo del equipo.

Este importante avance es el fruto de un esfuerzo conjunto y del respaldo fundamental de quienes apuestan por el desarrollo deportivo en la región. En ese sentido, la Liga de ciclismo de Pisco expresó su profundo agradecimiento a empresas como CAMP y Puerto de Paracas, así como a todos los auspiciadores y colaboradores cuya confianza fue vital para que estos jóvenes talentos pudieran brillar en la carretera.

Un factor determinante para concretar esta participación a base a gestión resultó clave para superar las dificultades logísticas iniciales y asegurar la presencia de la delegación en la competencia.

Tras el apoyo institucional, los deportistas pudieron concentrarse exclusivamente en su desempeño, logrando resultados que hoy enorgullecen a toda la provincia. Con este podio nacional, Pisco se luce siendo semillero de grandes atletas y queda a la espera de nuevos desafíos que sigan posicionando a la región en el mapa del ciclismo peruano.

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