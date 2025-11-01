Con apenas 11 años, el joven talento mollendino Jonaz Patrick “Kroketa” Mogrovejo Paz hizo historia para el deporte peruano al ganar la medalla de oro en el Mundial de Triatlón Viña del Mar 2025, realizado este fin de semana en Chile.

El deportista completó la exigente prueba de 200 metros de natación, 5 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de carrera pedestre, imponiéndose con autoridad sobre competidores de distintos países en la categoría 10-11 años.

Su victoria no solo representa un orgullo para Mollendo y la provincia de Islay, sino también un ejemplo de esfuerzo, disciplina y pasión.

El joven talento “Kroketa”, se preparó intensamente durante meses para este desafío, demostrando que el talento y la constancia no tienen edad.

Con esta medalla dorada, Patrick “Kroketa” Mogrovejo se consagra como una promesa del triatlón peruano, llevando la bandera nacional a lo más alto en tierras chilenas y demostrando que los sueños se alcanzan con trabajo y corazón.

El mollendino Jonaz Patrick “Kroketa” Mogrovejo Paz ganó la medalla de oro en el Mundial de Triatlón Viña del Mar 2025. Foto: Difusión.

Patrick relató que tuvo el respaldo de la empresa TISUR, reafirmando su compromiso con el deporte y la niñez de la región Arequipa.