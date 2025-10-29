Tras el tricampeonato logrado por su eterno rival, Alianza Lima busca enfocarse de lleno en lo que resta del Torneo Clausura. Sin haber conseguido el título de la Liga 1, los victorianos tendrán que ganar todos los partidos que les quedan para asegurarse la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Mientras los dirigidos por Néstor Gorosito se concentran en los partidos pendientes, la directiva ya planifica el armado del plantel para la temporada 2026, con el objetivo de recuperar el dominio local mejorar la campaña en la Copa Sudamericana.

Alianza Lima prioriza cerrar las renovaciones antes de anunciar nuevos fichajes, y la de Paolo Guerrero figura como la más destacada. De acuerdo con recientes reportes, el delantero de 41 años habría acordado con el club extender su vínculo hasta 2026.

El ‘Depredador’ se refirió al tema tras un entrenamiento, señalando que la renovación de su contrato aún no se ha acordado y que las conversaciones se darán al final del Torneo Clausura. Además, aseguró que el club victoriano es su vida.

“A final de temporada, después del campeonato, nos sentaremos a conversar. Primero el club, el equipo y que los resultados nos acompañen. Alianza Lima es mi casa, mi vida, mi pasión”, manifestó Guerrero.

