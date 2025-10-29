Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de un joven conductor en el distrito de San Antonio de Antaparco, provincia de Angaraes (Huancavelica). El hecho ocurrió alrededor de las 3:00 p.m. del martes, cuando una camioneta Toyota Hilux blanca (placa F1Y-915) se despistó y cayó unos 25 metros hasta la ribera del río Cachi, en el sector Quillurumi del anexo Magnopampa.

Al llegar al lugar, agentes de la Comisaría Rural PNP Julcamarca hallaron sin vida al conductor Jhon Carlos Manyavilca Sánchez (25). En tanto, el copiloto Jeremías Chuñocca Flores fue rescatado con heridas graves y trasladado por personal médico del Puesto de Salud de San Antonio de Antaparco hacia la ciudad de Ayacucho, donde recibe atención especializada.

La Fiscalía Penal de Turno dispuso el levantamiento del cadáver y las diligencias correspondientes con participación del Médico Legista y efectivos policiales. Las causas del accidente aún se investigan.