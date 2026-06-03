Un operativo de fiscalización realizado por la Municipalidad Distrital de La Tinguiña culminó con la clausura de un minimarket ubicado en la quinta cuadra de la calle Angélica Donaire, luego de detectarse una serie de graves irregularidades que ponían en riesgo la salud pública.

Riesgo sanitario

Durante la intervención, las autoridades encontraron gran cantidad de productos vencidos, alimentos en estado de descomposición, restos de heces de roedores, presencia de cucarachas y frutas podridas, además de mercancía expuesta para la venta sin las condiciones sanitarias adecuadas.

El personal de Fiscalización, en coordinación con las áreas de Salubridad, Medio Ambiente y Defensa Civil, verificó que el establecimiento no contaba con licencia de funcionamiento ni con el certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE). Asimismo, se hallaron galletas, bebidas, lácteos, embutidos y otros productos con fechas de vencimiento expiradas desde hace varios meses.

Otro de los hallazgos fue la ocupación indebida de áreas verdes y espacios públicos mediante congeladoras, refrigeradoras y estructuras metálicas instaladas de manera permanente. Las autoridades advirtieron que estas conexiones eléctricas representaban un peligro para peatones y niños, debido a la exposición de cables y enchufes en una zona de libre tránsito.

El jefe de Fiscalización, Erasmo Avendaño, informó que la intervención se realizó en cumplimiento de la Ordenanza Municipal N.° 009-2026 y precisó que el negocio acumulaba múltiples infracciones. “Se encontraron productos completamente vencidos y sin condiciones sanitarias para el consumo humano. Además, el local no cuenta con la documentación exigida por ley y ocupa la vía pública”, señaló durante la diligencia.

Como parte del procedimiento, decenas de productos fueron decomisados para su posterior destrucción, mientras que los responsables del establecimiento fueron notificados por las infracciones detectadas.

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